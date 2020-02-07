Раскладушка Motorola Razr выдержала 27 тысяч сгибаний

Это не так уж и много.

Издание CNET решило проверить, сколько раз можно открыть и закрыть новый смартфон-раскладушку Motorola Razr. Для этого они использовали специальное устройство FoldBot, на котором уже тестировали Samsung Galaxy Fold.

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Весь процесс шел в прямом эфире более четырех часов. В итоге, смартфон выдержал более 27 тысяч сгибаний-разгибаний. Затем журналисты заметили, что телефон стал открываться как-то неправильно.

Если вы думаете, что 27 тысяч сгибаний - это много, просто представьте, сколько раз в день обычный человек смотри на экран смартфона. Исследования показали, что в среднем в день человек смотрит минимум 10 раз, а максимум - 220. Т.е. даже если взять средний результат - 50 раз посмотреть на экран, получается, что телефон выйдет из строя через полгода.

К слову, Samsung Galaxy Fold, который проверяли в прошлом году, выдержал более 119 тысяч сгибаний-разгибаний.

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Вскоре последовали подсчеты, которые указывают на то, что 27 тыс. раз — не так уж и много. Проблема в том, что владельцы телефонов достаточно часто заглядывают в экран мобильника. На этот счет есть множество исследований, но все они показывают разный результат: одни называют 10 раз в среднем в день (что чрезвычайно мало), другие — 220 (а это уже как-то много).

Если взять в среднем 50 раз в день, получится, что Motorola Razr за $1,5 тыс. проживет примерно полгода. Для сравнения, Samsung Galaxy Fold сдался только после 119 тыс. сгибаний-разгибаний.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт гибкого Motorola Razr обойдется дешевле ремонта Galaxy Fold.