Илон Маск решил ускорить колонизацию Марса

Глава SpaceX ищет больше сотрудников для сбора ракет.

SpaceX провела день карьеры Starship на своем предприятии в южно-техасской деревне Бока-Чика, где собирается большой космический корабль.

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"Это в основном для того, чтобы укомплектовать четыре смены производства для круглосуточной работы, но инженеры, супервайзеры и вспомогательный персонал, безусловно, тоже нужны. Требуется сверхжесткая рабочая этика, талант к созданию вещей, здравый смысл и надежность, остальному мы можем научить", - сказал основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск через Twitter.

В следующем твите Маск подчеркнул, что производство Starship уже идет полным ходом. "Максимум хардкора в производстве Starship здесь, в Бока. Это круто!", - написал предприниматель-миллиардер.

Starship - это космический корабль высотой 50 метров, который SpaceX строит для доставки людей на Марс, Луну и из другие отдаленные места. Корабль стартует с Земли при помощи огромной ракеты под названием Super Heavy; оба этих транспортных средства будут многоразовыми. (Starship достаточно силен, чтобы оторваться от Луны и Марса, гравитационные поля которых намного слабее земных).

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На сегодняшний день единственной версией Starship, которая была запущена, является прототип с одним двигателем под названием Starhopper, который в прошлом году совершил несколько коротких испытательных полетов, прежде чем быть списанным. Но это может скоро измениться; SpaceX подала документы в Федеральную комиссию по связи США на запуск испытательного полета на высоту 20 километров со Starship в период с марта по сентябрь этого года, сообщает The Verge.

После этого все пойдет быстро, если все пойдет по плану SpaceX. Представители компании заявили, что первые оперативные миссии Starship, которые, скорее всего, будут поддерживать коммерческие спутники связи, могут начаться уже в 2021 году.

И у SpaceX уже есть одна миссия Starship с экипажем: японский миллиардер Юсаку Мэдзава заказал транспортное средство для полета вокруг Луны, с целевой датой запуска в 2023 году.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX хочет испытать новую версию Starship уже весной.