В Северной Корее выпустили новый смартфон

Утверждается, что он сделан полностью в Северной Корее.

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Согласно сообщениям северокорейских СМИ, смартфон нового поколения называется Kindalai 7. Он поддерживает технологию распознавания лиц и отпечатков пальцев, а также позволяет пользователям осуществлять голосовой ввод / вывод. Согласно сообщениям, этот мобильный телефон был разработан и произведен северокорейской компанией Wanjingtai Information Technology и обладает самой передовой технологией биометрического распознавания, основанной на голосе, отпечатках пальцев и распознаванию лиц.

Северокорейский смартфон mydrivers.com

Очевидно, что конфигурация не является основной особенностью этого телефона, но поддержка голосового распознавания и распознавания лиц является преимуществом, в то же время работает и независимая операционная система.

Северокорейский смартфон mydrivers.com

Телефон также добавляет функцию ввода текста, основанную на распознавании голоса в контактах, бизнес-обработке и приложениях для создания заметок.Этот метод ввода называется "Метод ввода Jindalai".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось первое панорамное видео Пхеньяна.