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В Северной Корее выпустили новый смартфон

Комментариев: 2
Утверждается, что он сделан полностью в Северной Корее.
Северокорейский смартфон
Северокорейский смартфон
mydrivers.com

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Согласно сообщениям северокорейских СМИ, смартфон нового поколения называется Kindalai 7. Он поддерживает технологию распознавания лиц и отпечатков пальцев, а также позволяет пользователям осуществлять голосовой ввод / вывод. Согласно сообщениям, этот мобильный телефон был разработан и произведен северокорейской компанией Wanjingtai Information Technology и обладает самой передовой технологией биометрического распознавания, основанной на голосе, отпечатках пальцев и распознаванию лиц.

Северокорейский смартфон
Северокорейский смартфон
mydrivers.com

Очевидно, что конфигурация не является основной особенностью этого телефона, но поддержка голосового распознавания и распознавания лиц является преимуществом, в то же время работает и независимая операционная система.

Северокорейский смартфон
Северокорейский смартфон
mydrivers.com

Телефон также добавляет функцию ввода текста, основанную на распознавании голоса в контактах, бизнес-обработке и приложениях для создания заметок.Этот метод ввода называется "Метод ввода Jindalai".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось первое панорамное видео Пхеньяна.

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Теги: Северная Корея, смартфон
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.02.2020, 17:52
Оценка:  -1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намед ни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

https://t.me/a_shtirlitz/ 3883

Слава сирийским мучачосам! Смерть кацапским скотам!
гость  (аноним)  06.02.2020, 17:51
Оценка:  -1
гость
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а!!!
То есть, Северная Корея, по уровню развития технологий, обогнала ублюдочный кацапстан?!
Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а -а!!!!!!!
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