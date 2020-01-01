Чернение стали в домашних условиях: Эксперименты

Три способа воронения стали.

Воронение стали - это важный процесс металлообработки, основной задачей воронения является защита стали от коррозии.

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Блогер из Огненное ТВ проверит три способа оксидирования стали, которые применяются в промышленности и мы посмотрим, какой окажется проще, удобней в использовании и лучше будет защищать от ржавчины.

Воронением стали можно защитить инструменты от коррозии и продлить им жизнь.

Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.