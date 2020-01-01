Чернение стали в домашних условиях: Эксперименты
Три способа воронения стали.
Воронение стали - это важный процесс металлообработки, основной задачей воронения является защита стали от коррозии.
Читай также: Чем опасна бытовая химия? Эксперименты
Блогер из Огненное ТВ проверит три способа оксидирования стали, которые применяются в промышленности и мы посмотрим, какой окажется проще, удобней в использовании и лучше будет защищать от ржавчины.
Воронением стали можно защитить инструменты от коррозии и продлить им жизнь.
Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил