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Чернение стали в домашних условиях: Эксперименты

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Три способа воронения стали.

Воронение стали - это важный процесс металлообработки, основной задачей воронения является защита стали от коррозии. 

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Блогер из Огненное ТВ проверит три способа оксидирования стали, которые применяются в промышленности и мы посмотрим, какой окажется проще, удобней в использовании и лучше будет защищать от ржавчины.

Воронением стали можно защитить инструменты от коррозии и продлить им жизнь.

Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.

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Теги: видео, эксперименты
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