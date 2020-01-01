Астронавт-рекордсменка Кристина Кох приземлилась в Казахстане

В экипаже оказалось сразу два рекордсмена.

Кристина Кох не собиралась ставить рекорды в своем первом космическом полете, но с ее возвращением на Землю после почти года на орбите ее миссия теперь войдет в анналы истории.

Кох, астронавт НАСА, приземлился в заснеженной степи Казахстана в четверг (6 февраля) вместе с двумя членами экипажа Международной космической станции (МКС), командиром экспедиции 61 Лукой Пармитано из Европейского космического агентства (ЕКА) и космонавтом Александром. Скворцовым из российского космического агентства Роскосмос.

Спускаясь под парашютом и далее замедляясь тормозными двигателями, трое астронавтов приземлились к юго-востоку от казахского города Джезказган в 15:12 по местному времени.

Приземление капсулы NASA

Медицинский персонал НАСА и ЕКА быстро прибыл на посадочную площадку, чтобы помочь Кох, Пармитано и Скворцову выйти из космической капсулы и провести краткие физические осмотры, когда три члена экипажа снова начали приспосабливаться к силе притяжения.

Посадка положила конец 328 дням Кох в космосе, что стало новым рекордом длительности в одной космической миссии для женщин. Пармитано и Скворцов, которые прилетели на МКС после Кох, вернулись на Землю через 201 день.

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Кох прибыла на борт орбитальной лаборатории 14 марта 2019 года, чтобы присоединиться к команде 59-й экспедиции. Первоначально планировалось вернуться на Землю всего через шесть месяцев, но ее пребывание было продлено для сбора данных о физиологических эффектах длительного космического полета. В декабре Кох превзошла предыдущий рекорд, установленный женщиной - 289 дней астронавтом НАСА Пегги Уитсон в 2017 году - и теперь она обладатель второго самого долгого одиночного полета после американского астронавта Скотта Келли, который пробыл 340 дней в 2016 году.

Экипаж после приземления NASA

За время работы в экспедициях 59, 60 и 61, Кох участвовала в более чем 210 научных исследованиях, включая исследования того, как человеческий организм приспосабливается к стрессам космического полета и росту кристаллизации белка в поддержку разработки методов лечения рака. Она также участвовала в роботизированном захвате неуправляемых космических кораблей с дозаправкой.

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Кроме того, Кох выполнила шесть выходов в открытый космос, в общей сложности 42 часа и 15 минут, чтобы модернизировать батареи для двух каналов солнечных батарей космической станции. Она провела три из выхода в космос с Меир, установив еще один рекорд для первых в истории групповых выходов в открытый космос среди женщин.

Кох, которая сейчас занимает седьмое место в списке космических путешественников США с наибольшим количеством времени в космосе, была не единственным рекордсменом, который вернулся на Землю в четверг. Завершив свою вторую миссию, Пармитано провел в космосе 367 дней, что больше, чем у любого астронавта Европейского космического агентства в истории.

Напомним, ранее сообщалось, что на Землю прибыло первое испеченное в космосе печенье.