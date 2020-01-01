iPhone 11 Pro излучает радиочастоты вдвое больше допустимого

Смартфон уличили в занижении показателей излучения.

Независимая лаборатория утверждает, что iPhone 11 Pro испускает вдвое большее излучение, чем установлено FCC для излучения радиочастот.

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По данным калифорнийской лаборатории RF Exposure Lab, iPhone 11 Pro выставляет пользователям удельный коэффициент поглощения 3,8 Вт / кг. Законный предел FCC установлен на 1,6 Вт / кг. Тесты проводились с использованием рекомендаций FCC, которые предполагают, что iPhone следует тестировать с расстояния в пять миллиметров, но другие методики тестирования пока неясны. Например, неясно, правильно ли сработали датчики приближения, предназначенные для уменьшения радиовещательной радиочастотной мощности.

Предыдущие айфоны были предметом подобного исследования. Несколько были предметом группового иска. Тем не менее, FCC провела повторное тестирование указанных iPhone, что доказало, что они работают в рамках закона.

Все устройства, протестированные в собственной лаборатории FCC, а не подрядчиком, имели максимальный допустимый предел в 1,6 Вт на килограмм или менее.

Федеральные ограничения на радиочастотное воздействие на население чрезвычайно консервативны, и тестирование проводится в условиях абсолютного наихудшего случая. Хотя уровни, наблюдаемые в эксперименте, превышают этот предел, рассматриваемые модели iPhone не представляют опасности для здоровья.

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Правительство США устанавливает несколько ограничений на воздействие практически всего. Один является безопасным пределом, второй - профессиональным, а третий - непрофессиональным. В случае радиочастотного воздействия, такого как от iPhone, профессиональное ограничение для работников отрасли составляет 10% от безопасного предела, а непрофессиональное ограничение установлено в 2% от безопасного предела.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США уже 15 лет проводит исследования по этому вопросу. FDA указывает, что были некоторые исследования, показывающие незначительные эффекты от устройств, но они не воспроизводимы. И FDA, и ВОЗ отмечают, что с учетом крайне низкого уровня вовлеченной энергии практически невозможно устранить другие причины, вызывающие биологические эффекты, в исследованиях, которые действительно нашли эффект.

Те, кто по-прежнему обеспокоен воздействием радиочастот на iPhone, могут использовать функцию динамика на устройстве, чтобы ограничить экспозицию. Как это ни парадоксально, но случаи, объявленные как "РЧ-экранирование", вынуждают iPhone транслироваться с большей мощностью и в течение более длительного времени находить и подключаться к Wi-Fi или беспроводным сетям.

Напомним, ранее сообщалось, что выпущен фильм, снятый на iPhone 11 Pro.