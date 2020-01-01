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Видео дня: Ида Галич у Собчак и Хочу или не хочу челлендж

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В тренде - интервью и челлендж.

ИДА ГАЛИЧ: об Ивлеевой, Бузовой и гей-парадах

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Блогер и вайнер Ида Галич дала интервью Ксении Собчак, где показала свою квартиру. Галич рассказала о своих образах в вайнах, своей недвижимости, про YouTube, свободу и политику. Также она показала свой гардероб и рассказала о любимых программах на ТВ, любимой музыке, про мужа и патриархальное воспитание, про злобные комментарии и о гей-парадах и гомофобии.

ХОЧУ ИЛИ НЕ ХОЧУ ЧЕЛЛЕНДЖ

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Блогер Хаймен выполняет Хочу или не хочу челлендж. В нем он с Ангелиной вытягиваем две бумажки. На одной из них написано "хочу", а на другой "не хочу". Тот, кто достает "хочу" - выполняет челлендж , а кто достает "не хочу" - ничего не делает. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Jerry Heil - #VEGAN и Shakira & J. Lo - Super Bowl.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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