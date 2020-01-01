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Google изменит дизайн YouTube

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На новый дизайн всех переведут в марте 2020 года .
YouTube меняет дизайн
YouTube меняет дизайн
TechCrunch

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Классический дизайн на десктопной версии видеосервиса отключат. Google принудительно переведет всех на новый дизайн в марте 2020 года. Пока что пользователи могут выбирать между вариантами дизайна.

В скором времени пользователи начнут получать уведомления с предложением переключиться на новую версию.

Material Design в оформлении YouTube появился в 2017 году. Полностью новая тема сформировалась в конце 2019 года, включая в себя темную тему и множество функций.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube отключит комментарии из-за педофилов.

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Теги: Youtube, Google
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