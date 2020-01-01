Google изменит дизайн YouTube

На новый дизайн всех переведут в марте 2020 года .

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Классический дизайн на десктопной версии видеосервиса отключат. Google принудительно переведет всех на новый дизайн в марте 2020 года. Пока что пользователи могут выбирать между вариантами дизайна.

В скором времени пользователи начнут получать уведомления с предложением переключиться на новую версию.

Material Design в оформлении YouTube появился в 2017 году. Полностью новая тема сформировалась в конце 2019 года, включая в себя темную тему и множество функций.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube отключит комментарии из-за педофилов.