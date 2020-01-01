Как получить хлор в домашних условиях: Эксперименты

Хлор – желтый газ, который очень вонючий и гадкий. Узнай о нем побольше.

Читай также: Эксперимент: Телевизор и другая техника в подсолнечном масле

Хлор – химический элемент, входящий в ряд галогенов. Редкостная гадость. Но этот газ можно получить и в домашних условиях. Для этого потребуется несколько компонентов.

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.