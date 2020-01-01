Как получить хлор в домашних условиях: Эксперименты
Хлор – желтый газ, который очень вонючий и гадкий. Узнай о нем побольше.
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Хлор – химический элемент, входящий в ряд галогенов. Редкостная гадость. Но этот газ можно получить и в домашних условиях. Для этого потребуется несколько компонентов.
Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.
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