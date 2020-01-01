Врач назвал главную ошибку Стива Джобса, которая стоила ему жизни
Врач-онколог Дэвид Агус дал большое интервью изданию Forbes, в котором он рассказал, как лечил Стива Джобса.
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Доктор объяснил, почему нельзя было спасти основателя Apple и назвал главную ошибку Джобса.
”Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы: они рекомендовали нутрициотерапию, а не операцию - и рак распространился по организму. Это была ошибка”, - заявил Агус.
Также медик добавил, что рак у Джобса прогрессировал из-за отсутствия профилактики. И Стив Джобс отказался от операции, выбрав альтернативные методы лечения.
Помимо прочего, Агус рассказал о своем методе снижения вероятности развития онкологии. Он считает, что нужно ежедневно употреблять 75 мг аспирина. Якобы это уменьшает риск заболевания до 46%.
Напомним, Стив Джобс умер от рака, прожив только 56 лет.
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