Воскрешение Леи: В Сети показали создание спецэффектов в Звездных войнах

Даже смерть Кэрри Фишер не остановила создателей фильма.

Каким бы ни было ваше мнение о фильме Звёздные войны: Скайуокер. Восход, вы, вероятно, согласны с тем, что его эффекты были довольно впечатляющими - не в последнюю очередь благодаря включению сцен с Кэрри Фишер.

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Знаменитая актриса, игравшая Лею, снялась лишь в нескольких сценах, перед тем как неожиданно скончаться. Теперь студия по визуальным эффектам ILM выпустила короткое видео, показывающее, как именно они воскресили Лею, а также работу, посвященную другим важным сценам, таким как финальная космическая битва

Посмотрите видео ниже, хотя, если вы еще не смотрели фильм, имейте в виду, что видео содержит незначительные спойлеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing создал корабли повстанцев из Звездных Войн.