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Воскрешение Леи: В Сети показали создание спецэффектов в Звездных войнах

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Даже смерть Кэрри Фишер не остановила создателей фильма.
Кэрри Фишер не успела сняться во всех сценах фильма
Кэрри Фишер не успела сняться во всех сценах фильма
Скриншот видео

Каким бы ни было ваше мнение о фильме Звёздные войны: Скайуокер. Восход, вы, вероятно, согласны с тем, что его эффекты были довольно впечатляющими - не в последнюю очередь благодаря включению сцен с Кэрри Фишер.

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Знаменитая актриса, игравшая Лею, снялась лишь в нескольких сценах, перед тем как неожиданно скончаться. Теперь студия по визуальным эффектам ILM выпустила короткое видео, показывающее, как именно они воскресили Лею, а также работу, посвященную другим важным сценам, таким как финальная космическая битва

Посмотрите видео ниже, хотя, если вы еще не смотрели фильм, имейте в виду, что видео содержит незначительные спойлеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing создал корабли повстанцев из Звездных Войн.

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Теги: видео, Звездные войны 8, Звездные войны, Star Wars VIII
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.02.2020, 14:35
Оценка:  -1
гость
Намедни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

https://t.me/a_shtirlitz/ 3883

Слава сирийским мучачосам!
Смерть кацапским скотам!
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