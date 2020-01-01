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Видео дня: Jerry Heil - #VEGAN и Shakira & J. Lo - Super Bowl

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Jerry Heil - #VEGAN [Lyric video Eurovision song 2020]

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Исполнительница Jerry Heil выпустила ролик с песней, которая будет участвовать в национальном отборе на Евровидение-2020,

“Какую песню как зритель я всегда хотела отправить на Евро? Для меня, как для человека, который отправляет свою ценную смску за участника-победителя, конкурс является средством общения с другими народами И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов - и многие из них неправда!“, - написала Яна под своим роликом. 

Shakira & J. Lo's FULL Pepsi Super Bowl 

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На Суперкубке-2020 в США во время перерыва между таймами выступили две супер-звезды - Шакира и ДжейЛо. Первой выступила Шакира, устроив настоящее шоу с переодеваниями. Но ее превзошла Дженнифер Лопес, которая за 12 минут успела сменить четыре образа.

Напомним, днем ранее в тренды попали Виталий Окс — "Lovely" и Форсаж 9.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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