Сім-карта нового покоління, яка працює в 24 країнах світу, все ближче підбирається до ринку СНД в 2020 році. Tele2 - перший оператор, що дозволяє абонентам відчути принади технології. В Україні ще немає компаній, які могли б запропонувати клієнтам цю розробку. Якщо eSIM з'явилася в країнах СНД, залишається сподіватися, що технологія дійде і до нас. З віртуальної картою простіше змінити тариф, налаштувати смартфон після покупки і знайти його в разі втрати або крадіжки. Пропонуємо розібратися, як працює технологія, і які пристрої її підтримують.

У чому суть eSim

Електронна сім-карта - новий стандарт ідентифікації користувачів мобільного зв'язку. Зовні eSim відрізняється від звичних пластикових чіпів розміром, оскільки вона втричі менше. Модуль вбудовують в материнську плату гаджета, тому витягти і поміняти його не вийде.

Перед початком повноцінної роботи з пристроєм потрібно отримати у оператора і просканувати QR-код або завантажити спеціальний додаток. Відразу після цього на eSim буде записаний номер, який ідентифікує абонента мобільного зв'язку. Віртуальний чіп сумісний з фізичним.

Переваги віртуальної карти для користувачів

Перехід на eSim спростить життя власникам гаджетів з кількох причин:

Процес зміни оператора вимагає менше часу і зусиль. Вам не доведеться шукати по місту потрібний салон мобільного зв'язку або точки продажу стартових пакетів. Крім того, вибрати і перейти на інший тариф можна за допомогою програмного забезпечення.

Не вдасться пошкодити сімку. Іноді люди неправильно вставляють чіп у відповідний роз'єм. Завдяки появі eSim цих проблем більше не буде.

Легше знайти загублений або вкрадений смартфон. Зловмисники не зможуть замінити сім-карту, оскільки модуль вбудований в пристрій. Перейти на новий профіль можна, якщо ввести пароль активного користувача.

Гаджети стануть тоншими і надійніше. Виробникам вдасться заощадити простір за рахунок відсутності слота для SIM-карти. У пристроях стане менше роз'ємів, в які можуть потрапити пил і волога.

У яких гаджетах реалізована технологія eSim

Samsung - перша компанія, яка успішно впровадила розробку в свої пристрої. У 2016 році вона представила розумні годинник Gear S2 Classic 3G. Вбудований модуль дозволяє використовувати гаджет без покупки сімки, а для відправки повідомлень і перегляду повідомлень не потрібно підключення до телефону.

“Піонерами“ у сегменті смартфонів стали Google Pixel 2 і Pixel 2 XL. Обидві моделі підтримують звичайний спосіб ідентифікації абонентів - nano-SIM. Нова технологія доступна тільки абонентам Project Fi. Віртуальний мобільний оператор, розроблений Google, гарантує автоматичне підключення до найближчих точок доступу Wi-Fi і надійний захист персональних даних.

Технологія eSim не обійшла стороною компанію Apple. “Яблуневий“ виробник впровадив розробку в моделі iPhone XS, XR і XS Max. Крім того, вона успішно працює в годиннику Apple Watch Series 3.

Чому eSim недоступна абонентам України

Українські оператори не підтримують електронні чіпи. Цю ситуацію можна пояснити загостренням конкуренції і ціновими війнами між компаніями, що надають послуги мобільного зв'язку. Крім того, з появою eSIM більше не потрібні будуть фірмові салони для продажу стартових пакетів.

Сподіваємося, що найближчим часом українці зможуть оцінити переваги нової технології в реальності. В очікуванні появи eSIM залишається користуватися звичними чіпами.