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Видео пользователей Google Photos могли видеть посторонние

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К счастью, это коснулось менее 0,01% пользователей.
Видео в Google Photos были переданы другим людям
Видео в Google Photos были переданы другим людям
computerra.ru

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Из-за сбоя в сервисе Google Photos некоторые видео пользователей были отправлены посторонним. Ошибка произошла по вине сервиса Google Takeout, с помощью которого можно выгружать свои фото, видео и другие документы. 

Сбой произошел в прошлом году, но о нем сообщили только сейчас. Сколько именно человек пострадали из-за сбоя - не сообщается. Лишь утверждается, что пострадали менее 0,01% пользователей. Просто напомним, что сервисом пользуется около 1 млрд человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Google избавится от сервисов Blogger и Picasa.

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Теги: Google Photos, сбой, Google
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