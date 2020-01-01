Названы самые быстрые смартфоны января

Рейтинг основан на данных AnTuTu.

4 февраля AnTuTu выпустила ТОП самых производительных телефонов Android за январь 2020 года. Список показывает, что, как и в прошлом месяце, смартфоны Vivo по-прежнему в лидерах.

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iQOO Neo 855 Racing Edition (8 + 128 ГБ), iQOO Pro 5G (8 + 256 ГБ), NEX 3 5G (8 + 256 ГБ) доминируют в тройке лидеров. Средний балл составляет 504796, 502288 и 498223.

Стоит отметить, что в дополнение к мобильной платформе Snapdragon 855 Plus и файловой системе UFS 3.0 + F2FS три вышеуказанных телефона оснащены программными оптимизациями, такими как Turbo Write, технология HPB и технология улучшения компиляции Monster, а также встроенными технологиями множественного охлаждения. Такой коктейль может поддерживать работу SoC на высокой частоте в течение длительного времени, поэтому эти три модели достигли лучшей производительности, чем обычные модели Snapdragon 855 Plus.

Четвертое и пятое места занимают OnePlus 7T Pro (версия 8 + 256 ГБ) и OnePlus 7T (версия 8 + 256 ГБ). Обе модели используют экран с частотой обновления 90 Гц и оснащены Snapdragon 855 Plus и UFS. 3.0 флэш-памяти. Средний балл 496134 и 495733.

Рейтинг AnTuTu

Следует отметить, что в тестовом проекте UX версии Antutu V8 добавлена ​​поддержка экранов с высокой частотой обновления, поэтому эти два смартфона, оснащенные экранами 90 Гц серии OnePlus 7T, имеют лучшую производительность, чем мобильный телефон с частотой обновления 60 Гц.

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С шестого по десятое место разместились игровые телефоны ROG 2 8 + 128 ГБ (491491 баллов), realme X2 Pro 8 + 128 ГБ (484106 баллов), Honor V30 Pro 5G 8 + 256 ГБ (481121 баллов), OPPO Reno Ace - 8 + 256 ГБ (476144 пункта) и Huawei Mate 30 Pro 5G 8 + 256 ГБ (472698 пунктов).

В прошлом месяце Xiaomi 9 Pro и Black Shark Game Phone 2 Pro вышли из ТОП-10, что привело OPPO Reno Ace в десятку лучших.

В Antutu напомнили, что в списке производительности рассматриваются только показатели производительности мобильных телефонов и не рассматриваются дизайн формы, конфигурация камеры, емкость аккумулятора и быстрая зарядка, поэтому самый высокий показатель не обязательно означает, что аппаратное обеспечение является самым сильным.

Напомним, ранее сообщалось, что был назван ТОП-10 самых дорогих смартфонов.