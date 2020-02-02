Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Виталий Окс — "Lovely" и Форсаж 9

Комментариев: 0
В тренде - трейлер фильма и ТВ-шоу.

ФОРСАЖ 9

Читай также: Видео дня: Презентация Apple 2019 и Егор Крид - В долгий путь

Доминик Торетто живет мирной жизнью вместе со своей супругой Летти и внебрачным сыном Брайаном. Однако данная гармония нарушается, когда кибертеррористка Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, устроенные по его вине, и похищает ребёнка. Ситуация осложняется ещё и тем, что в качестве своего «Ферзя» Сайфер использует профессионального наемника Джейкоба — младшего брата Доминика…

В кино с 21 мая.

Виталий Окс — “Lovely“ — выбор вслепую — Голос страны 10 сезон

Виталий Окс исполнил песню “Lovely“ певицы Billie Eilish на слепых прослушиваниях в 3 выпуске 10 сезона Голоса страны. Смотрите онлайн главное песенное шоу Голос страны 10 сезон 3 выпуск от 02.02.2020 – выбор вслепую.

Напомним, днем ранее в тренды попали Morgenshtern у Вечернего Урганта и Шаолинь. Мир наизнанку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь