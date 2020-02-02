Видео дня: Виталий Окс — "Lovely" и Форсаж 9

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ФОРСАЖ 9

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Доминик Торетто живет мирной жизнью вместе со своей супругой Летти и внебрачным сыном Брайаном. Однако данная гармония нарушается, когда кибертеррористка Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, устроенные по его вине, и похищает ребёнка. Ситуация осложняется ещё и тем, что в качестве своего «Ферзя» Сайфер использует профессионального наемника Джейкоба — младшего брата Доминика…

В кино с 21 мая.

Виталий Окс — “Lovely“ — выбор вслепую — Голос страны 10 сезон

Виталий Окс исполнил песню “Lovely“ певицы Billie Eilish на слепых прослушиваниях в 3 выпуске 10 сезона Голоса страны. Смотрите онлайн главное песенное шоу Голос страны 10 сезон 3 выпуск от 02.02.2020 – выбор вслепую.

Напомним, днем ранее в тренды попали Morgenshtern у Вечернего Урганта и Шаолинь. Мир наизнанку.