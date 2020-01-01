Легендарный бренд смартфонов прекратит существование

Бренд BlackBerry будет закрыт, а продажи смартфонов прекратятся.

Смартфоны BlackBerry больше не будут выпускаться iphones.ru

Китайский концерн TCL Communications, который владеет брендом BlackBerry, заявил о его закрытии. При этом продажи смартфонов под этим брендом прекратятся осенью.

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В заявлении компании сообщается, что смартфоны перестанут официально продаваться после 31 августа 2020 года. Но поддержка пользователей будет существовать еще два года - до 31 августа 2022-го.

Бренд BlackBerry был приобретен китайской компанией TCL Communication в 2016 году. Китайский производитель имел права на выпуск и продажу смартфонов.

Телефоны BlackBerry позиционировались, как бизнес-модели, где упор делался на защиту данных.

Напомним, телефоны под маркой BlackBerry начали выпускаться в 1997 году компанией Research In Motion. В 2013-м RIM переименовалась в BlackBerry.