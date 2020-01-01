Легендарный бренд смартфонов прекратит существование
Китайский концерн TCL Communications, который владеет брендом BlackBerry, заявил о его закрытии. При этом продажи смартфонов под этим брендом прекратятся осенью.
Читай также: Саудовская Аравия больше не притесняет BlackBerry
В заявлении компании сообщается, что смартфоны перестанут официально продаваться после 31 августа 2020 года. Но поддержка пользователей будет существовать еще два года - до 31 августа 2022-го.
Бренд BlackBerry был приобретен китайской компанией TCL Communication в 2016 году. Китайский производитель имел права на выпуск и продажу смартфонов.
Телефоны BlackBerry позиционировались, как бизнес-модели, где упор делался на защиту данных.
Напомним, телефоны под маркой BlackBerry начали выпускаться в 1997 году компанией Research In Motion. В 2013-м RIM переименовалась в BlackBerry.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил