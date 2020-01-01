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Google запустил полезного убийцу TikTok

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Новый видеосервис нацелен на полезные советы и лайфхаки.
Tangi пока доступен в виде сайта
Tangi пока доступен в виде сайта
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Разработчики из Google запустили сервис Tangi, который должен стать собранием полезных советов, рецептов и лайфхаков. 

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Короткие видео не более одной минуты разбиты по нескольким категориям: искусство (Art), готовка (Cooking), самоделки (DIY), красота и мода (Fashion & Beauty), а также стиль жизни (Lifestyle).

Все видео вертикальные, как в популярном сервисе TikTok. Но создатель сервиса Коко Мао сделал акцент на полезный контент. Он увидел, как его родители ищут лайфхаки, обучающие видео и рецепты, и был удивлен, как много времени создатели роликов тратят на бесполезную болтовню. Потому он запустил эксперимент в рамках лаборатории Area 120 - подразделении Google. 

Пока сервис доступен только в виде сайта и приложения для iOS. Для Android приложение пока разрабатывается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Instagram добавляют аналог TikTok.

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Теги: Google, видео, сайт
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