Google запустил полезного убийцу TikTok

Новый видеосервис нацелен на полезные советы и лайфхаки.

Разработчики из Google запустили сервис Tangi, который должен стать собранием полезных советов, рецептов и лайфхаков.

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Короткие видео не более одной минуты разбиты по нескольким категориям: искусство (Art), готовка (Cooking), самоделки (DIY), красота и мода (Fashion & Beauty), а также стиль жизни (Lifestyle).

Все видео вертикальные, как в популярном сервисе TikTok. Но создатель сервиса Коко Мао сделал акцент на полезный контент. Он увидел, как его родители ищут лайфхаки, обучающие видео и рецепты, и был удивлен, как много времени создатели роликов тратят на бесполезную болтовню. Потому он запустил эксперимент в рамках лаборатории Area 120 - подразделении Google.

Пока сервис доступен только в виде сайта и приложения для iOS. Для Android приложение пока разрабатывается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Instagram добавляют аналог TikTok.