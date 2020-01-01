Необычные применения квадрокоптеров: Эксперименты
Как можно необычно использовать дроны?
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Блогеры из Live Today решили поэкспериментировать и показать шесть н стандартных и веселых применения квадрокоптеров.
Блогеры будут поднимать бутылку, летать на квадропоктере за покупками на рынок, обгонять автомобиль и устраивать flip bottle challenge.
Напомним, ранее блогеры показывали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
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