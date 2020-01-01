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Художник обманул Google Maps при помощи 99 смартфонов

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Таким образом он создал иллюзию пробок, покрасив улицу в сервисе в красный цвет.
99 смартфонов закрасили улицу в красный цвет
99 смартфонов закрасили улицу в красный цвет
simonweckert.com

Если везти 99 подержанных смартфонов в ручной тележке, можно создать виртуальную пробку в Google Maps. Это проделал немецкий художник Зимон Векерт. Он продемонстрировал как благодаря этому действию можно покрасить “зеленую“ улицу в красный цвет, что оказывает влияние на физический мир. Автомобилисты смотрели на карту и ехали по другому маршруту, чтобы избежать застревания в пробке. 

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Виртуальные карты Google имеют мало общего с классическими аналоговыми картами. Наиболее существенным отличием является то, что карты Google являются интерактивными - с возможностью прокрутки, поиска и масштабирования. Картографический сервис Google коренным образом изменил наше понимание того, что такое карта, как мы взаимодействуем с картами, их технологические ограничения и как они выглядят эстетично.

Таким образом, Google Maps делает виртуальные изменения в реальном городе.

Google создала платформу, которая позволяет пользователям взаимодействовать с картами. Но этот алгоритм можно взломать, не будучи программистом.  И Зимон Векерт показал, как обмануть сервис, заодно повлияв на решения реальных людей. Он погрузил включенные смартфоны в тележку и просто шел по проезжей части. Система распознавала их как поток автомобилей и просто закрасила свободную улицу в красный цвет, показывая пробку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google Maps нашли неизвестный объект на острове в Антарктиде.

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Теги: Google Maps, карты, видео
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