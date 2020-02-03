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Видео дня: Morgenshtern у Вечернего Урганта и Шаолинь. Мир наизнанку

Комментариев: 1
В тренде - ТВ-шоу.

MORGENSHTERN. Вечерний Ургант. 31.01.2020

Впервые в гостях у Ивана Урганта - рэпер MORGENSHTERN. Он покажет, как за несколько минут написать хитовый трек, а в качестве сэмпла использовал заставку от программы Вечерний Ургант.

Школа боевых искусств и древний монастырь Шаолинь. Китай. Мир наизнанку 11 сезон 1 выпуск

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По многочисленным просьбам Мир наизнанку добрался до Китая! В древние времена считали, что весь мир находится под небесами и принадлежит китайской цивилизации. «Поднебесная» - так называли владения китайского императора. Сегодня это Китайская Народная Республика, у власти которой – Коммунистическая партия Китая. Негласным символом страны считают панду. Это самая населенная страна планеты: здесь проживает полтора миллиарда человек. Также Китай называют «фабрикой мира», ведь здесь производится большая часть товаров, которые потребляет вся планета.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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Осталось 300 символов
Rikstal    03.02.2020, 20:58
Оценка:  +1
Rikstal
куда делись китайцы? их же было сегодня полтора миллиарда!
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