Видео дня: Morgenshtern у Вечернего Урганта и Шаолинь. Мир наизнанку

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MORGENSHTERN. Вечерний Ургант. 31.01.2020

Впервые в гостях у Ивана Урганта - рэпер MORGENSHTERN. Он покажет, как за несколько минут написать хитовый трек, а в качестве сэмпла использовал заставку от программы Вечерний Ургант.

Школа боевых искусств и древний монастырь Шаолинь. Китай. Мир наизнанку 11 сезон 1 выпуск

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По многочисленным просьбам Мир наизнанку добрался до Китая! В древние времена считали, что весь мир находится под небесами и принадлежит китайской цивилизации. «Поднебесная» - так называли владения китайского императора. Сегодня это Китайская Народная Республика, у власти которой – Коммунистическая партия Китая. Негласным символом страны считают панду. Это самая населенная страна планеты: здесь проживает полтора миллиарда человек. Также Китай называют «фабрикой мира», ведь здесь производится большая часть товаров, которые потребляет вся планета.

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