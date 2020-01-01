Испытана телескоп на воздушном шаре для охоты на инопланетян

Телескоп должен искать экзопланеты.

Фотографировать чужую планету невероятно сложно. Теперь попробуйте сделать это с массивного воздушного шара высоко в атмосфере Земли.

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Этим и занялись Кристофер Мендилло, астроном из Университета Массачусетса Лоуэлл и его коллеги. Они взялись за проект PICTURE-C, который совершил свой первый испытательный полет в сентябре 2019 года. Мендильо рассказал об успехах и трудностях испытательного полета в начале этого месяца на 235-м заседании Американского астрономического общества в Гонолулу.

Ученые никогда не видели большинство из 4000 экзопланет, обнаруженных до настоящего времени. Эти планеты - просто проходящие тени на фоне своей звезды. Непосредственно запечатлеть планету сложно, потому что такие объекты намного меньше, чем их звезды, но находятся так близко, что астрономы должны блокировать свет звезд, чтобы обнаружить планету.

Этими и будет заниматься система PICTURE-C через пять лет, если все пойдет хорошо. Этот инструмент должен иметь возможность очень точно зафиксировать конкретную звезду и обнаружить планету возле нее. Ранее этим занимались массивные телескопы на земле. Но им мешает атмосфера, которая искажает изображение. А космические телескопы, которые бы могли получить четкое изображение, появятся не ранее чем через 10 лет. По словам Мендильо и его коллег, суборбитальные инструменты с воздушными шарами могут восполнить этот пробел.

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Тем не менее, у такого суборбитального телескопа есть недостатки. Стартовая площадка, которая находится в Нью-Мексико, работает только в конце лета и начале осени. Погода должна быть безветренной, чтобы не повредить шар. Воздушный шар должен взлететь перед рассветом, но инструмент не может изучать звезды, пока не наступит ночь, что делает полет 28-часовым рабочим днем ​​для команды.

Для получения данных требуется, чтобы аппарат PICTURE-C отбрасывал массивный воздушный шар и падал на парашюте к земле, в идеале на что-нибудь мягкое.

Но первый полет PICTURE-C прошел гладко, сказал Мендильо, и в целом команда довольна работой телескопа. (Бортовая камера даже заметила метеор в качестве бонуса).

В следующем полете они включат систему, на которой летали и тестировали, но не подключались, что заблокирует дополнительный звездный свет и улучшит изображения телескопа.

Ученые также обнаружили одну ключевую проблему, которую нужно будет решить, - мешающую вибрацию, которая не позволяла установке собирать более 6 минут данных за раз. С учетом этого телескоп должен быть в состоянии смотреть на любую звезду в течение нескольких часов за один раз.

Напомним, ранее сообщалось, что самый мощный суперкомпьютер найдет инопланетян.