Изобретатель создал самый большой экзоскелет в мире
Джонатан Типпет из Ванкувера, Канада, всегда был очарован динамикой между людьми и машинами. Это то, что привело его к проектированию и созданию самого большого экзоскелета-тетрапода, который он назвал PROSTHESIS.
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PROSTHESIS имеет размеры 3,96 м в высоту, 5,1 м в длину и 5,51 м в ширину.
"Я хотел создать машину, которая прославляет вековое стремление к физическому и человеческому мастерству. Я объединил его с современными технологиями, чтобы создать совершенно новый вид спорта", - заявил Джонатан Типпетт.
Тело и ноги экзоскелета изготовлены из 1600 кг хромированной стальной трубки, высокоэффективного материала, обычно используемого в аэрокосмической и гоночной автомобильной промышленности.
Но как работает этот монстр?
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"Сердцем машины является литий-ионная аккумуляторная батарея на 96 вольт 36 кВт-ч, изготовленная по индивидуальному заказу", - пояснил Джонатан.
"Это приводит в действие два электродвигателя переменного тока, которые приводят в движение два гидравлических насоса и обеспечивают поток жидкости в гидравлические цилиндры, которые создают до 12000 фунтов силы каждый", - добавил изобретатель.
В общей сложности Джонатан посвятил 13 лет своей жизни созданию этого гигантского экзоскелета.
Несмотря на то, что он потратил так много времени на проект, PROSTHESIS - это в первую очередь первый прототип, и Джонатан стремится сделать меньшую, более легкую версию.
За такой экзоскелет Типпет попал в Книгу рекордов Гиннесса.
"Стать обладателем титула Книги рекордов Гиннесаа - такая захватывающая привилегия. Когда я был ребенком, я обычно читал книгу и с благоговением листал каждую страницу, мечтая о том, что значит быть обладателем диплома. Я не собирался быть рекордсменом, но это очень приятно, не только для меня, но и для всей команды", - заявил Типпет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии создали экзоскелет, управляемый силой мысли.
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