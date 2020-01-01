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Изобретатель создал самый большой экзоскелет в мире

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Канадец создавал его 13 лет.
Самый большой экзоскелет в мире
Самый большой экзоскелет в мире
guinnessworldrecords.com

Джонатан Типпет из Ванкувера, Канада, всегда был очарован динамикой между людьми и машинами. Это то, что привело его к проектированию и созданию самого большого экзоскелета-тетрапода, который он назвал PROSTHESIS.

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PROSTHESIS имеет размеры 3,96 м в высоту, 5,1 м в длину и 5,51 м в ширину.

"Я хотел создать машину, которая прославляет вековое стремление к физическому и человеческому мастерству. Я объединил его с современными технологиями, чтобы создать совершенно новый вид спорта", - заявил Джонатан Типпетт.

Тело и ноги экзоскелета изготовлены из 1600 кг хромированной стальной трубки, высокоэффективного материала, обычно используемого в аэрокосмической и гоночной автомобильной промышленности.

Типпет в экзоскелете
Типпет в экзоскелете
guinnessworldrecords.com

Но как работает этот монстр?

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"Сердцем машины является литий-ионная аккумуляторная батарея на 96 вольт 36 кВт-ч, изготовленная по индивидуальному заказу", - пояснил Джонатан.

"Это приводит в действие два электродвигателя переменного тока, которые приводят в движение два гидравлических насоса и обеспечивают поток жидкости в гидравлические цилиндры, которые создают до 12000 фунтов силы каждый", - добавил изобретатель.

В общей сложности Джонатан посвятил 13 лет своей жизни созданию этого гигантского экзоскелета.

Несмотря на то, что он потратил так много времени на проект, PROSTHESIS - это в первую очередь первый прототип, и Джонатан стремится сделать меньшую, более легкую версию.

За такой экзоскелет Типпет попал в Книгу рекордов Гиннесса.

"Стать обладателем титула Книги рекордов Гиннесаа - такая захватывающая привилегия. Когда я был ребенком, я обычно читал книгу и с благоговением листал каждую страницу, мечтая о том, что значит быть обладателем диплома. Я не собирался быть рекордсменом, но это очень приятно, не только для меня, но и для всей команды", - заявил Типпет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии создали экзоскелет, управляемый силой мысли.

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Теги: Книга рекордов Гиннесса, экзоскелет, фото, видео
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