Intel запатентовал свою версию гибкого смартфона

Портал LetsGoDigital показал патент Intel на гибкий смартфон.

Несколько месяцев назад во время интервью Джошуа Д. Ньюман, генеральный менеджер Intel по мобильным инновациям, заявил, что американский производитель микропроцессоров для ПК занимается складными технологиями. В то же время, как сообщалось, пройдет еще как минимум два года, прежде чем Intel представит ноутбук с гибким дисплеем.

Рендер патента letsgodigital.org

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Но, похоже, компания разрабатывает не только ноутбуки. Сайт LetsGoDigital, который специализируется на рендерах по патентным заявкам, опубликовал изображение гибкого смартфона, патент которого принадлежит Intel.

Патентная заявка была подана еще в октябре 2018 года в Корее. А сам патент был опубликован в октябре 2019 года KIPRIS (Корейское ведомство интеллектуальной собственности).

Рендер патента letsgodigital.org

Мобильное устройство состоит из одного большого гибкого экрана, при этом левая часть немного толще, чем правая. Возможно, в ней находятся основные компоненты.

Из патента неясно, где расположены камеры. Возможно, селфи-камера будет подэкранной, или Intel просто не внесла камеру в патент.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple купила часть бизнеса у Intel.