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Сколько можно съесть калорий за 24 часа: Эксперименты

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Что произойдет с человеком при этом?

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Блогеры из M EVERYDAY решили провести странный эксперимент. Они проверили, сколько калорий сможет съесть человек за 24 часа. Что с ним случится? Как человек будет себя чувствовать, если он будет есть безостановочно все это время и сколько в него влезет? 

Напомним, ранее блогеры показывали, как сделать самый черный цвет в мире.

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Теги: видео, эксперименты
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