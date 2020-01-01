Сколько можно съесть калорий за 24 часа: Эксперименты
Что произойдет с человеком при этом?
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Блогеры из M EVERYDAY решили провести странный эксперимент. Они проверили, сколько калорий сможет съесть человек за 24 часа. Что с ним случится? Как человек будет себя чувствовать, если он будет есть безостановочно все это время и сколько в него влезет?
Напомним, ранее блогеры показывали, как сделать самый черный цвет в мире.
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