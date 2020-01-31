В NASA реанимировали улетевший за пределы Солнечной системы зонд

Вояджер-2 снова начал сбор информации.

Космический зонд Вояджер-2, который покинул гелиосферу, удалось перезапустить после перерасхода электроэнергии. Зонд не смог выполнить маневр из-за непредвиденной задержки, что вызвало работу двух энергозатратных систем. Такой сбой перевел аппарат в энергосберегающий режим.

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Но в NASA удалось вернуть зонду работоспособность. Для этого была отключена одна система и были перезапущены научные приборы Вояджера-2. Зонд должен приступить к сбору данных и передаче их на Землю.

Напомним, Вояджер-2 был запущен в августе 1977 года. А в 2018-м он достиг края Солнечной системы.