Xiaomi запатентовала еще один складной смартфон

Смартфон может называться Mi Fold.

В прошлом году Xiaomi запатентовала несколько моделей складных телефонов: которые складываются, как Motorola Razr 2019, с выдвижными дисплеями, пятью селфи-камерами во всплывающем модуле и т. д. Компания даже продемонстрировала концептуальный смартфон с дисплеем, который складывается наружу с обеих сторон.

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Теперь 91mobiles обнаружил еще один дизайн складного телефона Xiaomi, на этот раз на сайте китайского сертификационного сайта CNIPA. Этот дизайн показывает смартфон, который может называться Mi Fold или Mi MIX Fold. У него механизм складывания аналогичен механизму Huawei Mate X.

Телефон, как видно из изображений, будет иметь гибкий экран с огромным шарниром на внутренней стороне. Шарнир позволит складывать смартфон горизонтально так, чтобы задняя панель лежала плоско друг на друге, как смартфон Huawei Mate X. Однако телефон Xiaomi будет оснащен изогнутым дисплеем и боковой панелью с двумя камерами со светодиодной вспышкой. Пока не ясно, будет ли размещен модуль камеры в выемке или будет использоваться технология скрытого отображения камеры.

Спецификации Mi MIX Fold пока остаются неизвестными. Тем не менее, мы можем ожидать, что телефон покажет новейшую и лучшую SoC Snapdragon 865 от Qualcomm. Это связано с тем, что Mi MIX Alpha прошлого года поставлялась с Snapdragon 855 SoC, который был флагманским чипсетом того времени. Помимо этого, мы также можем ожидать обновления других модулей Mi MIX Fold, включая камеры и аккумулятор.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала складной смартфон на видео.