В NASA попрощались с телескопом Spitzer

Более 6000 дней проработал телескоп.

Миссия космического телескопа Spitzer завершилась. После 6002 дней работы космический аппарат перевели в безопасный режим. В 00:34 31 января по Киеву руководитель проекта Spitzer Джозеф Хант объявил о прекращении эксплуатации.

Телескоп Spitzer NASA

Читай также: Тарантул во всей красе: Телескоп сделал удивительно фото туманности

Телескоп был запущен в августе 2003 года. До 2009 года он был самым крупным космическим инфракрасным телескопом. Именно с его помощью была проведена первая фиксация прямого светового излучения экзопланет, было найдено ранее неизвестное кольцо Сатурна и четыре из семи планет системы TRAPPIST-1.

"Spitzer рассказал нам о совершенно новых явлениях в космосе и помог нам серьезно продвинуться вперед в понимании того, как работает Вселенная, в поиске ответов на вопросы о нашем происхождении", - заявил помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен.

"Я думаю, что Spitzer — пример лучшего из человеческих достижений", — добавил работавший с телескопом астроном Майкл Вернер.

Напомним, ранее сообщалось, что был опубликован последний снимок телескопа Кеплер.