Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В NASA попрощались с телескопом Spitzer

Комментариев: 0
Более 6000 дней проработал телескоп.
В NASA попрощались с телескопом
В NASA попрощались с телескопом
NASA

Миссия космического телескопа Spitzer завершилась. После 6002 дней работы космический аппарат перевели в безопасный режим. В 00:34 31 января по Киеву руководитель проекта Spitzer Джозеф Хант объявил о прекращении эксплуатации.

Телескоп Spitzer
Телескоп Spitzer
NASA

Читай также: Тарантул во всей красе: Телескоп сделал удивительно фото туманности

Телескоп был запущен в августе 2003 года. До 2009 года он был самым крупным космическим инфракрасным телескопом. Именно с его помощью была проведена первая фиксация прямого светового излучения экзопланет, было найдено ранее неизвестное кольцо Сатурна и четыре из семи планет системы TRAPPIST-1.

"Spitzer рассказал нам о совершенно новых явлениях в космосе и помог нам серьезно продвинуться вперед в понимании того, как работает Вселенная, в поиске ответов на вопросы о нашем происхождении", - заявил помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен.

"Я думаю, что Spitzer — пример лучшего из человеческих достижений", — добавил работавший с телескопом астроном Майкл Вернер.

Напомним, ранее сообщалось, что был опубликован последний снимок телескопа Кеплер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Spitzer, телескоп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь