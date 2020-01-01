В NASA попрощались с телескопом Spitzer
Миссия космического телескопа Spitzer завершилась. После 6002 дней работы космический аппарат перевели в безопасный режим. В 00:34 31 января по Киеву руководитель проекта Spitzer Джозеф Хант объявил о прекращении эксплуатации.
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Телескоп был запущен в августе 2003 года. До 2009 года он был самым крупным космическим инфракрасным телескопом. Именно с его помощью была проведена первая фиксация прямого светового излучения экзопланет, было найдено ранее неизвестное кольцо Сатурна и четыре из семи планет системы TRAPPIST-1.
"Spitzer рассказал нам о совершенно новых явлениях в космосе и помог нам серьезно продвинуться вперед в понимании того, как работает Вселенная, в поиске ответов на вопросы о нашем происхождении", - заявил помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен.
"Я думаю, что Spitzer — пример лучшего из человеческих достижений", — добавил работавший с телескопом астроном Майкл Вернер.
Напомним, ранее сообщалось, что был опубликован последний снимок телескопа Кеплер.
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