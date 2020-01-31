Илон Маск стал композитором и певцом

Оцените его первый трек.

Гендиректор и создатель Tesla и SpaceX решил стать музыкантом. Илон Маск заявил, что выпустил первый трек, к которому лично написал музыку, текст, а также исполнил вокальную партию.

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Трек под названием Don’t Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своих эмоциях") выполнен в виде электронной танцевальной композиции. По этому случаю Маск переименовал свою страницу в Твиттере, назвав ее E «D» M - (EDM расшифровывается как Electronic Dance Music).

На наш взгляд, получилось не очень. Будет ли Илон Маск свои изыскания в новом амплуа - не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск намерен соединить мозг человека с компьютером.