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Илон Маск стал композитором и певцом

Комментариев: 2
Оцените его первый трек.
Илон Маск в студии
Илон Маск в студии
twitter.com

Гендиректор и создатель Tesla и SpaceX решил стать музыкантом. Илон Маск заявил, что выпустил первый трек, к которому лично написал музыку, текст, а также исполнил вокальную партию. 

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Трек под названием Don’t Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своих эмоциях") выполнен в виде электронной танцевальной композиции. По этому случаю Маск переименовал свою страницу в Твиттере, назвав ее E «D» M - (EDM расшифровывается как Electronic Dance Music).

На наш взгляд, получилось не очень. Будет ли Илон Маск свои изыскания в новом амплуа - не сообщается. 

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск намерен соединить мозг человека с компьютером.

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Теги: Илон Маск, музыка
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Комментариев (2)
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YO_ZURI    31.01.2020, 14:32
Оценка:  0
YO_ZURI
кросаучег жи есть
гость  (аноним)  31.01.2020, 13:19
Оценка:  0
гость
Если яйки кредиторы защепой прищемят и не так раскорячишься, тут и голосом Пласидо Даминго исполнишь арию об инвестициях!
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