День сурка: Животное предлагают заменить на робота

Защитники прав животных требуют оставить сурка в покое.

Фила может заменить робот Кадр из фильма День сурка

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Знаменитый предсказатель погоды, сурок по имени Фил из городка Панксатони, может уйти на пенсию. Организация по борьбе за права животных (PETA) потребовала заменить Фила на робота-аниматроника с искусственным интеллектом. Робот мог бы заменить сурка и предсказывать погоду намного точнее.

Напомним, каждое 2 февраля Фила достают из его домика. И если сурок видит тень - зима будет продолжаться еще минимум шесть недель.

Зоозащитники говорят, что такая традиция вызывает стресс у сурка, а жизнь в неестественных условиях наносит зверьку дополнительный вред.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий аббат предсказал погоду на сто лет.