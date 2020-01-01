День сурка: Животное предлагают заменить на робота
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Знаменитый предсказатель погоды, сурок по имени Фил из городка Панксатони, может уйти на пенсию. Организация по борьбе за права животных (PETA) потребовала заменить Фила на робота-аниматроника с искусственным интеллектом. Робот мог бы заменить сурка и предсказывать погоду намного точнее.
Напомним, каждое 2 февраля Фила достают из его домика. И если сурок видит тень - зима будет продолжаться еще минимум шесть недель.
Зоозащитники говорят, что такая традиция вызывает стресс у сурка, а жизнь в неестественных условиях наносит зверьку дополнительный вред.
Напомним, ранее сообщалось, что немецкий аббат предсказал погоду на сто лет.
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