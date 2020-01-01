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Почему нельзя лить воду в кислоту: Эксперименты

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Кислоту в воду добавлять можно, а воду в кислоту - нет.

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Сегодня мы посмотрим, почему нельзя лить воду в кислоту. Мы увидим все что происходит во время этой реакции.

Блогер из Огненное ТВ проверил несколько видов кислот, показав при помощи тепловизора, как нагревается кислота при попадании в нее воды.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.

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Теги: видео, эксперименты, кислота
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