Apple начала тестирование нового доступного iPhone

Отчет от инсайдеров говорит о том, что смартфон находится на стадии тестирования.

Этап тестирования - это последний шаг перед началом массового производства. На этом этапе телефон проходит строгие испытания на качество с точки зрения аппаратного и программного обеспечения. Кроме того, существуют некоторые дополнительные тесты, такие как испытание на падение, испытание на изгиб и испытания в воде, чтобы проверить, как устройство ведет себя.

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Итак, по-видимому, iPhone 9 уже тестируется, но у нас есть дополнительные подробности. По данным китайских СМИ, телефон должен поступить в массовое производство в середине февраля. Это должно означать, что американский технологический гигант запустит устройство не позднее марта.

Предыдущие отчеты также предполагают, что iPhone 9 в основном предназначен для развивающихся рынков, таких как индийский; где обычно продаются более доступные телефоны. Следующий "бюджетный" iPhone действительно стоит менее 400 долларов.

Кроме того, по словам известного китайского аналитика Го Минсюаня, фабрики, занимающиеся производством iPhone 9, готовятся выпускать от 2 до 4 миллионов устройств в месяц. Таким образом, Apple действительно делает ставку на этот смартфон. Отраслевые эксперты также предполагают, что Apple должны продать более 30 миллионов iPhone 9 по всему миру, а общее количество проданных iPhone в 2020 году составит более 200 миллионов устройств.

Что касается спецификаций, iPhone 9 должен быть очень похож на iPhone 8. Он должен иметь очень компактный 4,7-дюймовый экран с сенсорной кнопкой Touch ID / Home под ним. Между тем внутри мы должны найти мощный чип Apple A13; наряду с 3 ГБ оперативной памяти и не менее 64 ГБ встроенной памяти.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone 9 могут показать уже в марте.