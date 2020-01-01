Проверяем самую черную краску в мире: Эксперименты

Действительно ли самая черная краска в мире не отражает свет?

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Новый эксперимент с самой-самой черной краской в мире - Black 2.0. Производитель утверждает, что она поглощает 96% света. Так ли это? Блогер TimOn ChaveS проверит краску при помощи самого мощного лазера и самого мощного фонарика на 32000 люмен.

Напомним, ранее блогеры показывали, как сделать самый черный цвет в мире.