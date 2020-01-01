Владельцы смартфонов Xiaomi жалуются на быстрый разряд после обновления

Обновление MIUI 11 с Android 10 быстро садит аккумулятор смартфонов.

Пользователи сообщают, что батарея Xiaomi Mi 9T разряжается слишком быстро после последней ревизии обновления MIUI 11 с Android 10. Пострадавшие пользователи обмениваются решениями, но они работают только на определенных устройствах.

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У вас есть Xiaomi Mi 9T и вы обнаружили, что батарея разряжается слишком быстро? Многие пользователи сообщают о такой же проблеме после обновления MIUI 11 / Android 10. Оно развертывается для европейских клиентов и называет MIUI 11.0.4.0.

Пользователь объясняет: "У меня было около 9-10 часов автономии, когда я впервые взял смартфон в июне 2019 года. Теперь у меня есть только 6-7 часов, если мне повезет". И, добавим, что после обновления "главным виновником" чрезмерного потребления является Система Android, согласно статистике батареи. Еще один пользователь добавляет: "Система Android использует более 30% батареи после обновления Android 10 на Mi 9T".

Проблемы с аккумулятором также были замечены во время обновления Android 9 на Xiaomi. На форумах Reddit и Xiaomi пользователи приходят за своими решениями. Поэтому некоторые люди рекомендуют очищать кеш, отключать автоматический запуск приложений или просто перезагружать свои смартфоны. Желательно также отключить оптимизацию MIUI в настройках разработчика.

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Также можно попытаться выполнить сброс до заводских настроек для восстановления нормальной автономии. Однако все эти манипуляции, очевидно, не работают для всех. Ожидается, что Xiaomi быстро выложит исправление в Интернете, чтобы положить конец этому ненормальному потреблению батареи.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы Xiaomi Mi A1 жалуются на батарею.