В Сети появились официальные рендеры раскладушки Galaxy Z Flip

Смартфон можно рассмотреть во всех подробностях.

Поскольку производители телефонов продолжают продвигать новые складные форм-факторы, Samsung Galaxy Z Flip становится одним из самых раскрученных устройств в этом году. После успеха и внимания Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Flip уже находится под пристальным вниманием публики, поскольку приближается дата его запуска.

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Последний набор утечек произошел из WinFuture, где появились официальные изображения нового складного смартфона Samsung. Аутлет имеет отличную репутацию по выпуску рендеров устройств до того, как они попадут в продажу, поэтому эти рендеры выглядят довольно многообещающе.

Концептуальные изображения, которые мы видели за последние несколько недель, были довольно близки к конечному продукту (те, что основывались на утечках и слухах), но эти рендеры, безусловно, больше похожи на Samsung.

Начиная с экрана, мы видим пластиковую рамку Galaxy Fold вокруг дисплея. Помните, что эта панель была улучшена после первоначального отзыва Galaxy Fold - пластиковая защитная пленка для дисплея от Fold была позже заправлена ​​под эту пластиковую накладку, поэтому пользователь не будет ее случайноснимать.

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Согласно отчету, экран разворачивается до 6,7-дюймового дисплея с довольно высоким соотношением сторон - 22:9. Samsung, как сообщается, называет это дисплеем "Infinity Flex". Ожидается, что его разрешение будет Full HD + с поддержкой HDR +. Между тем эта селфи-камера имитирует вырез Infinity-O на Galaxy Note10. Телефон открывается свободно благодаря дизайну петли. Его можно использовать с регулировкой от 70 до 110 градусов, и Samsung, по сообщениям, утверждает, что его можно легко положить на стол.

Нижняя половина экрана имеет два выступа, где две пластиковые накладки опираются друг на друга, чтобы не допустить соприкосновения дисплея при слишком сильном закрытии. По слухам, Z Flip будет использовать очень тонкий слой стекла на дисплее - поэтому мы надеемся, что Samsung сможет его защитить защитить.

На задней панели телефона мы видим контур маленького 1,06-дюймового внешнего дисплея (300x116 пикселей) рядом с двумя камерами. Экран будет поддерживать постоянно включенные функции и называется Super AMOLED - мы надеемся, что он может отображать цвета. Обе половины задней части устройства выполнены из стекла Gorilla Glass 6 с конусными краями, которые придают ему приятный вид.

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Далее идут спецификации.

Корпус: алюминий и стекло Gorilla Glass;

алюминий и стекло Gorilla Glass; Вес и размеры : 183 г; В сложенном виде: 87,4 х 73,6 х 15,4-17,3 мм; В разложенном виде: 167,9 х 73,6 х 6,9-7,2 мм

: 183 г; В сложенном виде: 87,4 х 73,6 х 15,4-17,3 мм; В разложенном виде: 167,9 х 73,6 х 6,9-7,2 мм Дисплей: Infinity Flex Full HD + (2636 x 1080 px), динамический AMOLED 6,7 дюйма (22: 9); Внешний: 1,06-дюймовый Super AMOLED; 300 х 116 пикселей

Infinity Flex Full HD + (2636 x 1080 px), динамический AMOLED 6,7 дюйма (22: 9); Внешний: 1,06-дюймовый Super AMOLED; 300 х 116 пикселей Программное обеспечение: Samsung One UI 2.0 под управлением Android 10

Samsung One UI 2.0 под управлением Android 10 Чипсет: Qualcomm Snapdragon 855+ 7 нм

Qualcomm Snapdragon 855+ 7 нм Память: 8 ГБ ОЗУ; 256 ГБ UFS 3.0 без возможности расширения

8 ГБ ОЗУ; 256 ГБ UFS 3.0 без возможности расширения Основные камеры : 12-мегапиксельная, двухпиксельная для автофокусировки, диафрагма f / 1,8 + 12 мегапиксельная сверхширокая диафрагма f / 2,2 с углом обзора 123 °; светодиодная вспышка.

: 12-мегапиксельная, двухпиксельная для автофокусировки, диафрагма f / 1,8 + 12 мегапиксельная сверхширокая диафрагма f / 2,2 с углом обзора 123 °; светодиодная вспышка. Селфи-камера: Infinity-O 10-мегапиксельная AF, диафрагма f / 2,4

Infinity-O 10-мегапиксельная AF, диафрагма f / 2,4 Видео: 4K @ 60fps (основной); 4K @ 30fps (селфи)

4K @ 60fps (основной); 4K @ 30fps (селфи) Батарея: батарея емкостью 3300 мАч, состоящая из двух частей, поддержка быстрой зарядки 15 Вт, беспроводная зарядка Ци 9 Вт

батарея емкостью 3300 мАч, состоящая из двух частей, поддержка быстрой зарядки 15 Вт, беспроводная зарядка Ци 9 Вт Разное: боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, GPU, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo

По слухам, Galaxy Z Flip будет стоить 1500 евро и поступит в продажу в День святого Валентина, 14 февраля. Мы ожидаем, что он будет анонсирован вместе с серией Galaxy S20 в следующем месяце на мероприятии Samsung Unpacked 11 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что складной Galaxy Z Flip получит четыре варианта расцветки.