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Facebook признался в сборе данных пользователи не в соцсети

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Функция "Действия вне Facebook" собирает данные о действиях на других сайтах.
Facebook следит за нами постоянно
Facebook следит за нами постоянно
adme.ru

Соцсеть Facebook призналась, что собирает и получает информацию о действиях пользователей за пределами сайта.

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Функция под названием "Действия вне Facebook" получает данные от других сайтов. Как уверяют в соцсети, такие данные собирают лишь для показа актуальной рекламы и рекомендаций групп, товаров или событий.

”Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook”, - сказано на сайте соцсети.

Отключить эту функцию или очистить информацию можно в "Настройках", найдите "Ваша информация на Facebook" в меню слева. Нажмите "Действия вне Facebook". 

Как отключить слежку
Как отключить слежку
скриншот страницы

Напомним, ранее сообщалось, что авиаперевозчики и отели тайно следят за пользователями.

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Теги: Facebook, слежка
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