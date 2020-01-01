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Тарантул во всей красе: Телескоп сделал удивительно фото туманности

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Это может быть одним из последних снимков телескопа.
Туманность Тарантул
Туманность Тарантул
NASA

Телескоп NASA Spitzer (Спитцер) сделал снимок туманности Тарантул. Фото получено при помощи нескольких снимков в инфракрасном спектре. 

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Туманность расположена в Большом Магеллановом Облаке – карликовой галактике. Тарантул - это область с высоким уровнем звездообразования. 

Туманность Тарантул была одной из первой целей телескопа, который был запущен в 2003 году. И, похоже, этот снимок может стать последним. 30 января телескоп прекратит работу. 

Туманность Тарантул
Туманность Тарантул
NASA

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Серия снимков туманности была сделана в феврале и сентябре 2019 года. Астрономы скомбинировали фото, чтобы получить удивительное изображение. Невидимый для человеческого глаза инфракрасный цвет может проходить сквозь облака газа и пыли, через которые видимый свет не пройдет. 

Напомним, ранее сообщалось, что очень большой телескоп нашел темные галактики.

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Теги: астрономия, телескоп, туманность
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