Тарантул во всей красе: Телескоп сделал удивительно фото туманности

Это может быть одним из последних снимков телескопа.

Телескоп NASA Spitzer (Спитцер) сделал снимок туманности Тарантул. Фото получено при помощи нескольких снимков в инфракрасном спектре.

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Туманность расположена в Большом Магеллановом Облаке – карликовой галактике. Тарантул - это область с высоким уровнем звездообразования.

Туманность Тарантул была одной из первой целей телескопа, который был запущен в 2003 году. И, похоже, этот снимок может стать последним. 30 января телескоп прекратит работу.

Туманность Тарантул NASA

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Серия снимков туманности была сделана в феврале и сентябре 2019 года. Астрономы скомбинировали фото, чтобы получить удивительное изображение. Невидимый для человеческого глаза инфракрасный цвет может проходить сквозь облака газа и пыли, через которые видимый свет не пройдет.

Напомним, ранее сообщалось, что очень большой телескоп нашел темные галактики.