Складной Galaxy Z Flip получит четыре варианта расцветки

Сам телефон должны показать уже в феврале.

Samsung представит свой второй складной телефон 11 февраля вместе с флагманом в линейке . Предположительно, он получит имя Galaxy S20. За последние пару недель появилось много информации об устройстве, и сегодня есть подробности о цветовых вариантах Galaxy Z Flip, которые Samsung предложит потребителям.

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Согласно источникам sammobile.com, Galaxy Z Flip будет выпущен в золотом, черном, фиолетовом и серебристом цветах. И кажется, что серебряный вариант будет иметь "футбольный" рисунок, хотя не совсем понятно, как будет выглядеть этот вариант. Первоначальная информация о цветах Galaxy Z Flip, которую получили несколько месяцев назад, говорила о том, что будет также и белая версия, но, похоже, окончательный вариант еще не сделан.

Тем не менее, Samsung имеет тенденцию выпускать эксклюзивные цвета на некоторых рынках, и белый вполне может быть среди этих эксклюзивов. В конце концов, Samsung выпустила белую Galaxy Fold в Китае, которую вы больше нигде не получите, и в недавнем отчете говорилось, что южнокорейские операторы могут получить Galaxy Z Flip в синем, красном и розовом цветах. Стандартные варианты цвета, доступные при запуске, будут золотыми, черными, фиолетовыми и серебристыми.

Естественно, мы можем ожидать, что Samsung не будет предлагать все четыре цвета запуска в каждой стране, что является нормой для компании. Варианты цвета, которые будут в Украине, будут доступны только после того, как Galaxy Z Flip поступит в продажу, что, как сообщается, произойдет 14 февраля, по крайней мере, на некоторых рынках.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung выпустит сразу три гибких смартфона.