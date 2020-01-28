Из-за коронавируса поставки нового iPhone могут задержаться

Вирус 2019-nCoV ударит по экономике Китая.

В одном из промышленных центров Китая, городе Сучжоу, закрыты несколько крупных заводов. Именно в Сучжоу находятся предприятия Foxconn, который является подрядчиком Apple, а также заводы Johnson&Johnson, Samsung Electronics, Valeo, BorgWarner, Bosch и другие.

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Как сообщает Financial Times, предприятия остановили работу на срок от одной до двух недель. На такой шаг власти пошли, потому Сучжоу находится примерно в 600 км от города Ухань, откуда начал свой путь коронавирус.

Эксперты считают, что остановка фабрики Foxconn может нарушить планы Apple по выходу нового iPhone в марте 2020 года. Предполагалось, что сборка доступной версии iPhone 9, который будет улучшенной версией iPhone SE, начнется уже в январе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали рендер iPhone 12.