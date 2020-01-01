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Нейросеть починила советский мультфильм

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Движения персонажей теперь выглядят более естественными.
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма

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Блогер Макс Зарецкий обработал кукольный мультфильм Чебурашка при помощи нейросети DAIN AI. Искусственный интеллект повысил частоту кадров оригинального фильма, сделав его более плавным.

Недостаток кукольных мультфильмов заключается в том, что создателям приходилось вручную, кадр за кадром, менять позицию кукол. От этого видеоряд получался немного дерганым. Это можно заметить по оригиналу.

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Вот этот недостаток и решил исправить блогер, пропустив видео через нейросеть. 

Dain AI без вмешательств человека анализирует кадры и генерирует дополнительный, чтобы сгладить картинку. Хотя иногда заметны артефакты, нейросеть совершенствуется и ошибки сводится к минимуму. Зарецкий планирует обработать и другие мультфильмы.

Смотреть мультфильм нужно в качестве 720p50.

Напомним, ранее сообщалось, что энтузиасты сняли первый фильм по сценарию нейросети.

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Теги: нейросеть, видео, мультфильм
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