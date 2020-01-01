Нейросеть починила советский мультфильм

Движения персонажей теперь выглядят более естественными.

Читай также: Нейросеть научилась делать реалистичные фото по простым рисункам

Блогер Макс Зарецкий обработал кукольный мультфильм Чебурашка при помощи нейросети DAIN AI. Искусственный интеллект повысил частоту кадров оригинального фильма, сделав его более плавным.

Недостаток кукольных мультфильмов заключается в том, что создателям приходилось вручную, кадр за кадром, менять позицию кукол. От этого видеоряд получался немного дерганым. Это можно заметить по оригиналу.

Читай также: Нейросеть воссоздала потерянную картину Пикассо

Вот этот недостаток и решил исправить блогер, пропустив видео через нейросеть.

Dain AI без вмешательств человека анализирует кадры и генерирует дополнительный, чтобы сгладить картинку. Хотя иногда заметны артефакты, нейросеть совершенствуется и ошибки сводится к минимуму. Зарецкий планирует обработать и другие мультфильмы.

Смотреть мультфильм нужно в качестве 720p50.

Напомним, ранее сообщалось, что энтузиасты сняли первый фильм по сценарию нейросети.