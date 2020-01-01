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В Сети попало видео с флагманом Huawei P40 Pro

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Это не живое видео, а качественный рендер.
Huawei P40 Pro
Huawei P40 Pro
twitter.com

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Huawei скоро представит свой новый камерофон Huawei P40 Pro, потому интерес к флагману не утихает. А так как официальных данных о смартфоне нет, в Сети лишь распространяются слухи о новинке. 

Блогер Вакар Хан собрал данные о смартфоне и создал видео с рендером Huawei P40 Pro. Прошлые утечки уже сообщали о том, что смартфон получит пять камер и даже публиковались шпионские фото модуля камеры.

Анонса Huawei P40 и P40 Pro состоится в марте в Париже.

Напомним. ранее сообщалось, что появились первые фото флагмана Huawei P40 Pro.

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Теги: Huawei, Huawei P40 Pro, видео
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