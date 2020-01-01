Пользователи потребовали сделать Windows 7 бесплатной

Петиция к руководству Microsoft требует продлить жизнь популярной ОС.

14 января официальная поддержка Windows 7 завершилась, положив конец обновлениям. Но пользователи не хотят лишаться этой операционки. В итоге, это все вылилось в петицию, где требуют от Microsoft открыть исходный код и сделать ОС бесплатной.

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"Мы призываем выпустить ее как бесплатное программное обеспечение и предоставить ОС сообществу для изучения и совершенствования. Поскольку уже есть прецедент для выпуска некоторых основных утилит Windows в качестве бесплатного программного обеспечения, Microsoft нечего терять, выпуская версию своей операционной системы, которая, по их словам, "достигла своего конца", - говорится в обращении Фонда свободного программного обеспечения.

Также Microsoft критикуют за то, что компания принуждает пользователей переходить на Windows 10.

Фонд свободного программного обеспечения надеется собрать под петицией не менее 7777 подписей, чтобы передать ее в Microsoft.

Напомним, ранее сообщалось, что в Windows 7 появится предупреждение о прекращении поддержки.