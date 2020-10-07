SpaceX запускает еще 60 спутников глобального интернета: Онлайн-трансляция

Посмотреть запуск можно в прямом эфире.

Частная космическая компания SpaceX запустит 60 новых спутников Starlink, которые присоединятся к широкополосной интернет-мегаконстелляции на орбите. Вы можете смотреть запуск в прямом эфире в режиме онлайн.

Ракета SpaceX Falcon 9 запустит миссию Starlink с комплекса Space Launch Complex 40 на станции ВВС мыса Канаверал во Флориде. Вылет запланирован на 16:49. Трансляция начнется примерно за 15 минут до старта.

По данным 45-й эскадрильи военно-воздушных сил США, у SpaceX сегодня 50% вероятности хорошей погоды для запуска. Главной проблемой являются густые облака и “беспокойная погода“.

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Если SpaceX не сможет запустить миссию Starlink-3 сегодня, у компании есть возможность резервного запуска во вторник, 28 января, в 16:28 по Киеву. Этот день запуска имеет 80% вероятности хорошей погоды.

Цель проекта Starlink компании SpaceX - предоставить постоянный высокоскоростной доступ в Интернет пользователям по всему миру посредством массивного созвездия широкополосных интернет-спутников, работающих на низкой околоземной орбите. В таком случае пользователям потребуется лишь небольшой терминал, не превышающий размер ноутбука, чтобы получить доступ к Интернету.

“Starlink обеспечит быстрый и надежный интернет в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или полностью недоступным“, - пишет компания в описании миссии Starlink.

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Большинство миссий SpaceX в 2020 году будут состоять из запусков Starlink, так как компания работает над расширением своего парка спутников, включая, по крайней мере, еще одну партию из 60 спутников Starlink, запуск которой запланирован до конца января. Генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компании потребуется как минимум 400 спутников Starlink на орбите, чтобы обеспечить “незначительное“ широкополосное покрытие, и как минимум 800, чтобы обеспечить “умеренное“ покрытие.

SpaceX планирует эксплуатировать свою первоначальную партию из 1584 спутников на высоте 549 километров над Землей, зависая намного ниже, чем традиционные спутники связи, которые работают вне геостационарной орбиты. Эти спутники расположены слишком далеко, чтобы обеспечить более дешевое покрытие, которое планирует установить SpaceX, сказал Маск.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX снова отложил запуск спутников глобального интернета.