Этот источник радиации есть в каждом доме: Эксперименты
В наших домах может присутствовать радон. Но как его обнаружить?
Блогер из Огненное ТВ будет искать следы радона, который выделяется из стройматериалов и воды, внутри наших домов и квартир.
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Радон - это природный источник радиации, но не все природное для нас полезно. Радон вызывает рак легких, поэтому нужно знать где находится радон, как от него избавляться и какие меры предосторожности стоит соблюдать.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самый черный цвет в мире.
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