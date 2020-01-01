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Этот источник радиации есть в каждом доме: Эксперименты

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В наших домах может присутствовать радон. Но как его обнаружить?

Блогер из Огненное ТВ будет искать следы радона, который выделяется из стройматериалов и воды, внутри наших домов и квартир.

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Радон - это природный источник радиации, но не все природное для нас полезно. Радон вызывает рак легких, поэтому нужно знать где находится радон, как от него избавляться и какие меры предосторожности стоит соблюдать.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самый черный цвет в мире.

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Теги: видео, эксперименты
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