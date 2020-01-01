Apple запатентовала гибкий iMac

Патент на устройство уже выдан.

В базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) нашли заявку от Apple. В патенте описан новый компьютер iMac.

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Его главное отличие от остальных - это монолитный блок в виде открытого ноутбука. Компьютер имеет экран, который переходит в клавиатуру. Также описывается вариант и без клавиатуры, но в таком же форм-факторе.

В патенте указано, что устройство может регулировать угол наклона и даже полностью закрываться подобно ноутбуку.

Патент на компьютер uspto.gov

О сроках выхода или вообще возможности выхода такого устройства не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала умное кольцо iRing.