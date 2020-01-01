Apple запатентовала гибкий iMac
В базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) нашли заявку от Apple. В патенте описан новый компьютер iMac.
Читай также: Apple запатентовала часы с экраном на ремешке
Его главное отличие от остальных - это монолитный блок в виде открытого ноутбука. Компьютер имеет экран, который переходит в клавиатуру. Также описывается вариант и без клавиатуры, но в таком же форм-факторе.
В патенте указано, что устройство может регулировать угол наклона и даже полностью закрываться подобно ноутбуку.
О сроках выхода или вообще возможности выхода такого устройства не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала умное кольцо iRing.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил