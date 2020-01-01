Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple запатентовала гибкий iMac

Комментариев: 0
Патент на устройство уже выдан.
Патент на компьютер
Патент на компьютер
uspto.gov

В базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) нашли заявку от Apple. В патенте описан новый компьютер iMac.

Читай также: Apple запатентовала часы с экраном на ремешке

Его главное отличие от остальных - это монолитный блок в виде открытого ноутбука. Компьютер имеет экран, который переходит в клавиатуру. Также описывается вариант и без клавиатуры, но в таком же форм-факторе. 

В патенте указано, что устройство может регулировать угол наклона и даже полностью закрываться подобно ноутбуку.

Патент на компьютер
Патент на компьютер
uspto.gov

О сроках выхода или вообще возможности выхода такого устройства не сообщается. 

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала умное кольцо iRing.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Apple, патент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь