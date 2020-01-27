Видео дня: Новый китайский коронавирус и 24 часа в песке
Новый китайский коронавирус! Всё, что вы хотели узнать! - Доктор Комаровский
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Хорошие и плохие новости о вспышке смертельно опасной инфекции, вызванной коронавирусом, в китайском городе Ухань от доктора Комаровского.
Чего стоит бояться и чего точно не стоит опасаться в рекомендациях от врача.
24 ЧАСА В ПЕСКЕ ЧЕЛЛЕНДЖ
В этом ролике блогеры и А4 будут закопаны в песке по голову и кто последний вылезет из песка - получит 1000$.
Юля подготовила для смешные и противные испытания, чтобы заставить нас захотеть вылезти из песка.
Кто победит в этом грандиозном и веселом челлендже на пляже?
Напомним, ранее в тренды попали 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга.
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Полная версия правил
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка.
Так, ерунда, пустое дело -
Соседка ваша околела.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо.