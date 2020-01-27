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Видео дня: Новый китайский коронавирус и 24 часа в песке

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В тренде - развлекательные и познавательные видео.

Новый китайский коронавирус! Всё, что вы хотели узнать! - Доктор Комаровский

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Хорошие и плохие новости о вспышке смертельно опасной инфекции, вызванной коронавирусом, в китайском городе Ухань от доктора Комаровского.

Чего стоит бояться и чего точно не стоит опасаться в рекомендациях от врача.

24 ЧАСА В ПЕСКЕ ЧЕЛЛЕНДЖ

В этом ролике блогеры и А4 будут закопаны в песке по голову и кто последний вылезет из песка - получит 1000$.   

Юля подготовила для смешные и противные испытания, чтобы заставить нас захотеть вылезти из песка.

Кто победит в этом грандиозном и веселом челлендже на пляже? 

Напомним, ранее в тренды попали 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга.

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Теги: видео, тренды YouTube, видео дня
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
astronom58    27.01.2020, 12:31
Оценка:  0
astronom58
Всё хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка.
Так, ерунда, пустое дело -
Соседка ваша околела.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо.
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