Испытание ракетного двигателя Firefly Aerospace закончилось пожаром

Во время испытания загорелся один из двигателей.

Во время испытания произошел пожар Скриншот видео

Пожар произошел во время испытания ракеты Firefly Alpha, ракеты-носителя, предназначенной для запусков спутников. Тест на полигоне Firefly в Бриггсе, штат Техас, был разработан для испытания четырех двигателей первой ступени Reaver от Alpha с коротким 5-секундным выстрелом.

На видео Firefly Aerospace, которое было выпущено в четверг, видно, что слева вспыхнул пожар, когда началось испытание двигателя.

Yesterday evening we attempted to hotfire test the Alpha first stage for the first time. Unfortunately, after the four Reaver engines ignited, an engine bay fire developed (flame jet to the left in video). The system immediately shut itself down and the fire was quickly pic.twitter.com/YGYcEshrd9 — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) January 23, 2020

"В 6:23 вечера по местному времени двигатели были запущены, и в моторном отсеке у основания ступени ракеты вспыхнул пожар»" - говорится в заявлении представителей Firefly. "5-секундное испытание было немедленно прервано, и система пожаротушения на испытательном объекте погасила пожар".

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Никто не пострадал от пожара, говорится в сообщении компании.

"Firefly тесно координирует свои действия с местными властями и персоналом по реагированию на чрезвычайные ситуации, расследуя аномалию и уточняя процедуры на случай непредвиденных обстоятельств", - сказали представители Firefly.

Firefly разрабатывает ракету Alpha, оснащенную двигателями Reaver, для запуска полезной нагрузки до 1000 кг на околоземную орбиту. Alpha высотой 29 метров стартует с площадки Firefly на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Компания также находится на ранних стадиях проектирования более крупной ракеты, названной Beta, которая способна доставить до 4 400 кг на низкую околоземную орбиту.

Напомним, ранее сообщалось, что японская ракета загорелась на стартовой площадке.