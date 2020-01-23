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Испытание ракетного двигателя Firefly Aerospace закончилось пожаром

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Во время испытания загорелся один из двигателей.
Во время испытания произошел пожар
Во время испытания произошел пожар
Скриншот видео

Пожар произошел во время испытания ракеты Firefly Alpha, ракеты-носителя, предназначенной для запусков спутников. Тест на полигоне Firefly в Бриггсе, штат Техас, был разработан для испытания четырех двигателей первой ступени Reaver от Alpha с коротким 5-секундным выстрелом.

На видео Firefly Aerospace, которое было выпущено в четверг, видно, что слева вспыхнул пожар, когда началось испытание двигателя.

"В 6:23 вечера по местному времени двигатели были запущены, и в моторном отсеке у основания ступени ракеты вспыхнул пожар»" - говорится в заявлении представителей Firefly. "5-секундное испытание было немедленно прервано, и система пожаротушения на испытательном объекте погасила пожар".

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Никто не пострадал от пожара, говорится в сообщении компании. 

"Firefly тесно координирует свои действия с местными властями и персоналом по реагированию на чрезвычайные ситуации, расследуя аномалию и уточняя процедуры на случай непредвиденных обстоятельств", - сказали представители Firefly.

Firefly разрабатывает ракету Alpha, оснащенную двигателями Reaver, для запуска полезной нагрузки до 1000 кг на околоземную орбиту. Alpha высотой 29 метров стартует с площадки Firefly на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Компания также находится на ранних стадиях проектирования более крупной ракеты, названной Beta, которая способна доставить до 4 400 кг на низкую околоземную орбиту.

Напомним, ранее сообщалось, что японская ракета загорелась на стартовой площадке.

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Теги: испытание, ракета, пожар
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