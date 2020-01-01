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Телескоп Хаббл сделал потрясающий снимок галактики с перемычкой

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Галактику NGC 1022 можно рассмотреть в подробностях.
Спиральная галактика NGC 1022
Спиральная галактика NGC 1022
ESA

При помощи космического телескопа Hubble (Хаббл) Европейское космическое агентство (ESA) получило изображение галактики NGC 1022. Она находится в созвездии Кит примерно в 66 млн световых лет от нас.

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Галактика NGC 1022 представляет собой спиральную галактику с перемычкой. Это структура из звезд и газа, которая есть у двух третей известных спиральных галактик.

Саму галактику открыли еще в 1785 году. Об ее обнаружении сообщил астроном Уильям Гершель.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл обнаружил глаз в космосе.

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Теги: Хаббл, телескоп, галактика
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