Телескоп Хаббл сделал потрясающий снимок галактики с перемычкой
Галактику NGC 1022 можно рассмотреть в подробностях.
При помощи космического телескопа Hubble (Хаббл) Европейское космическое агентство (ESA) получило изображение галактики NGC 1022. Она находится в созвездии Кит примерно в 66 млн световых лет от нас.
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Галактика NGC 1022 представляет собой спиральную галактику с перемычкой. Это структура из звезд и газа, которая есть у двух третей известных спиральных галактик.
Саму галактику открыли еще в 1785 году. Об ее обнаружении сообщил астроном Уильям Гершель.
Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл обнаружил глаз в космосе.
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