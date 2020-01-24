SpaceX снова отложил запуск спутников глобального интернета

Во всем виновата погода.

Ужасная погода вынудила SpaceX отложить запуск своей следующей спутниковой миссии Starlink еще на три дня, а старт вылета запланирован на понедельник, 27 января.

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Частная космическая компания надеялась запустить свои следующие 60 интернет-спутников Starlink ранее на этой неделе, но перенесла миссию на 24 января из-за плохой погоды на своей площадке для посадки ракет. В четверг SpaceX снова отложил запуск.

"Погода в зоне посадки продолжает оставаться неблагоприятной, поэтому команда в понедельник, 27 января, планирует запустить Starlink", - сообщили сотрудники SpaceX в своем обновлении в Twitter.

Ракета Falcon 9 для этой миссии под названием Starlink-3 уже выполняла две миссии: одну для запуска миссии SpaceX Crew Dragon Demo-1 с космодрома 39A в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде, а другую для поднятия трех канадских спутников с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

Миссия Starlink-3 станет четвертым запуском SpaceX для расширения мегаконстелляции спутников Starlink, которые предназначены для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет из космоса.

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SpaceX запустил 180 спутников на орбиту за три запуска: один в мае 2019 года, второй в ноябре 2019 года и третий в начале этого месяца. Последний запуск 6 января сделал SpaceX оператором крупнейшей спутниковой группировки в мире.

В конечном итоге SpaceX планирует запустить мегаконтелляцию из 40000 спутников Starlink, чтобы обеспечить широкополосный доступ в Интернет в отдаленных и недостаточно обслуживаемых частях мира. Илон Маск, основатель и генеральный директор компании, сказал, что SpaceX потребуется как минимум 400 спутников на орбите, чтобы начать "незначительное" покрытие обслуживания, и 800 спутников для умеренного покрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отложила запуск Falcon 9 с дважды использованной ступенью.