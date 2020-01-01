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Индия пошлет в космос безногую робо-женщину

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Робот говорит на двух языках и имитирует функции человека.
Робот-женщина отправится в космос
Робот-женщина отправится в космос
businessinsider.com

Индийская организация космических исследований (ISRO) представила робота без ног под названием Виммитра, которого она хочет отправить в космос с командой в конце этого года. По сообщениям Business Insider, жуткий человекоподобный робот может говорить на двух языках.

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"Виммитра будет имитировать функции человека, будет взаимодействовать с системой экологического контроля и жизнеобеспечения", - сказал в интервью Times of India председатель ISRO К. Сиван. "Наш робот похож на человека и сможет делать то, что умеет человек, хотя и не так широко", - добавил Сиван.

Гуманоид будет запущен во время первого неуправляемого испытательного полета запланированного в Индии космического корабля с экипажем Гаганьяна.

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"Я могу быть спутником космонавтов, узнавать их и отвечать на их запросы", - слышно, как говорит Виммитра в ролике.

Но ее собственное движение будет ограничено.

"Ее называют наполовину гуманоидом, потому что у нее нет ног", - сказал сегодня ученый ISRO Сэм Дайал. 

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС отправился робот с искусственным интеллектом.

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Теги: Индия, робот, космос
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